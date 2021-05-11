Мостовой считает, что Смолов должен был попасть в состав сборной России вместо Заболотного

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о списке игроков национальной сборной, которых вызовут для подготовки к чемпионату Европы — 2020, который состоится этим летом.
Мостовой считает, что Смолов должен был попасть в состав сборной России вместо Заболотного
  • Reuters

«Смолов должен был находиться в основном списке. Скорее всего, вместо Заболотного. Что же касается Акинфеева, то я не жалею, что он не вернулся в сборную. Игорь объявил о завершении уже давно, а этих вратарей вполне достаточно, чтобы нормально играть. С голкиперами у нас никогда не было проблем. Жирков в основном списке? По нему вопросов нет, Юра спокойно отыграет. Вопрос в том, где у нас левоногие защитники. Интересен Захарян. Это совсем молодой парень, неужели у нас нет футболистов поопытнее? Это не в укор Захаряну, Арсен — молодец, он растёт. Звездой, конечно, называть нельзя, я видел столько звёзд в этом возрасте, а затем они пропадали. Это решение немного странное», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесён из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, соревнования сохранили первоначальное название — Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Максименко, Смолов и ещё пятеро футболистов попали в резервный список сборной России.

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