Максименко, Смолов и ещё пятеро футболистов попали в резервный список сборной России

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Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком резервистов, которые могут быть вызваны в расположение национальной команды для подготовки к финальной стадии чемпионата Европы-2020.
Максименко, Смолов и ещё пятеро футболистов попали в резервный список сборной России
  • РИА Новости

В число резервистов национальной команды попали вратарь Александр Максименко («Спартак»),защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки») и форвард Фёдор Смолов («Локомотив»).

В настоящий момент в расположение сборной России были вызваны 30 футболистов. Итоговая заявка команды на турнир составит 26 игроков.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента.

Ранее был назван расширенный состав сборной России на Евро-2020.

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