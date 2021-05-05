Шанс для молодых футболистов и повод для конфликтов: как расширение заявок на ЧЕ повлияет на сборные

Участники грядущего чемпионата Европы по футболу смогут заявить на турнир 26 игроков вместо привычных 23. Такие послабления в регламенте сделаны, чтобы командам было легче перенести возможные потери в составе из-за ситуации с коронавирусом. Почему новое правило может создать нездоровую атмосферу внутри коллектива и как оно повлияет на сборную России — в материале RT.

Что изменил УЕФА?

Чемпионат Европы по футболу в 2021 году пройдёт по новым правилам, которые касаются формирования состава команд. Всем участникам Евро будет разрешено включить в заявку не 23 футболиста, как это было на предыдущих турнирах, а 26. Поправку в регламент принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), подчеркнув, что это временная мера, связанная с пандемией коронавируса.

Определиться с финальной заявкой на турнир все участники должны к 1 июня. Однако и после этой даты можно будет сделать замену, если она понадобится по медицинским показателям. Новых игроков нельзя будет включать после того, как будет сыгран первый матч. В случае со сборной России поменять игроков можно будет до 12 июня. В наиболее выигрышной с этой точки зрения позиции окажутся Венгрия, Франция, Португалия и Германия — у них заявка примет окончательный вид только 15-го числа.

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При этом для вратарей будет сделано исключение. Их можно будет менять на протяжении всего турнира, даже если в строю есть один или два голкипера. Однако если замена состоялась, то исключённого футболиста нельзя будет вернуть в состав, даже если все проблемы со здоровьем будут решены. Это касается не только вратарей, но и полевых игроков.

Хотя заявка команд и будет расширена до 26 человек, на каждый отдельный матч её всё-таки придётся сокращать снова до 23 игроков. Это уже требование правил футбола, по которому к 11 футболистам стартового состава можно прибавлять 12 запасных. При этом требование, чтобы в состав входило не менее трёх вратарей, осталось в силе.

Почему это нужно командам?

Более мягкие правила по формированию команд на Евро-2020 продиктованы новыми условиями, в которых пройдёт турнир. Даже на соревнованиях, которые организованы по принципу «пузыря» и на которых действуют самые серьёзные меры безопасности, бывают случаи заражения коронавирусом, в результате чего спортсменам приходится изолироваться, вместо того чтобы состязаться. Но на чемпионате Европы такой централизации не будет — некоторым командам придётся посетить до пяти разных стран и совершить по несколько перелётов в течение месяца. Это непременно увеличит риск заражения.

Увеличенные заявки должны хоть как-то облегчить жизнь участникам турнира. Даже если три человека будут вынуждены покинуть расположение команды, на её численный состав это не повлияет — на встречу по-прежнему можно будет заявить 23 футболиста. Сборные могут лишиться хоть половины своего состава, но всё равно будут допущены до матчей: минимальный размер заявки на игру составляет 13 игроков, включая минимум одного вратаря.

Само собой, сборные могут пользоваться предоставленными послаблениями не только в случае положительных тестов на коронавирус. Травмированных игроков тоже можно будет временно выводить из команды на одну игру, а потом снова возвращать их обратно. Да и сама возможность иметь под рукой больше футболистов должна прийтись по душе тренерам. Это должно положительно сказаться на подготовке сборных и тактическом разнообразии их игры.

Чем плохи новые правила?

Однако есть у нововведений УЕФА и некоторые минусы. Во-первых, чем больше будут команды, тем выше будут и риски заражений, из-за которых увеличенные заявки как раз были разрешены. Три лишних игрока могут так и не принести никакой пользы своей сборной, но будут при этом потенциальными разносчиками инфекции, от которой могут пострадать многие.

Во-вторых, тренерам станет сложнее управлять более многочисленными коллективами. Все 26 игроков не смогут выйти на поле, но каждый будет считать, что именно он достоин оказаться в составе. Спортсмен, который недоволен своим временем на поле, всегда становится небольшой проблемой для тренера, а теперь таких игроков будет ещё больше. Две дополнительные замены в матче позволяют выпускать на поле больше футболистов, но не всегда в этом есть необходимость, и игроки запаса так и остаются наблюдать за матчем со стороны.

Наконец, если в команде нет никаких проблем со здоровьем, тренерам придётся перед каждым матчем отсекать по три игрока. Болельщики и журналисты неизбежно будут воспринимать таких футболистов как ненужных для сборной, навешивая на них ярлык «туристов». Такие игроки не только не будут выходить на поле, но и даже попадать на скамейку запасных, что лишает их мотивации тратить своё время на тренировках. Командам придётся уделять значительное внимание психологическому климату внутри коллектива, а тренерам — более чётко доносить до подопечных свою позицию по формированию состава.

Как стоит поступить сборной России?

У сборной России есть несколько вариантов того, как распорядиться тремя лишними квотами. Во-первых, их можно отдать молодым игрокам, которые смогут сами увидеть, что такое национальная команда и какие в ней предъявляются требования. Вообще именно Станислав Черчесов ввёл моду на приглашение в сборную перспективных футболистов, которые не попадали в заявку на очередные матчи, но проводили с ней тренировки и знакомились с внутренней кухней.

Теперь у главного тренера сборной есть возможность просматривать молодых игроков прямо на Евро, не отнимая при этом места у кого-то из костяка команды. Хотя этот турнир сам по себе является значимым событием, тренерскому штабу уже сейчас нужно держать в уме подготовку к отборочным матчам на чемпионат мира и постараться познакомиться со всеми игроками, которые смогут принести в них пользу.

Во-вторых, расширенная заявка должна помочь Черчесову более гибко подходить к выбору тактической схемы. Ещё на чемпионате мира 2018 года он показал свою готовность радикально менять команду в зависимости от очередного соперника, выпуская то два центральных защитника, то три. Чтобы снова повторить этот трюк, позволивший в итоге добиться победы над Испанией и выйти в четвертьфинал, Черчесову можно будет заранее запастись необходимыми для перестроения игроками обороны.

В-третьих, «лишние» места в сборной можно отдать на откуп нападающим, вокруг которых болельщики всегда спорят активнее всего. Обычно Черчесов приглашает трёх чистых форвардов, и пока что на эту позицию уверенно претендуют Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Александр Соболев. Но возможные травмы и заражение коронавирусом буквально вынуждают тренерский штаб отказаться от привычных рамок и вызвать кого-то ещё из нападающих, чтобы это амплуа не стало вдруг дефицитным посреди чемпионата Европы.