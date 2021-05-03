Уверенность Конте, результативность Лукаку и отсутствие скандалов: как «Интер» прервал гегемонию «Ювентуса» в Серии A

«Интер» впервые с 2010 года завоевал титул чемпиона Италии по футболу. К золотым медалям команду привёл экс-наставник «Ювентуса» Антонио Конте. Специалист прервал длившуюся девять сезонов гегемонию своего бывшего клуба. Одним из героев первенства стал нападающий Ромелу Лукаку, забивший 21 гол в Серии A и отдавший десять результативных передач. О главных творцах успеха и факторах, обеспечивших миланцам «скудетто», — в материале RT.

В чемпионате Италии случилась настоящая футбольная революция. После девяти лет триумфа туринский «Ювентус» сложил полномочия, уступив «скудетто» миланскому «Интернационале». За четыре тура до финиша коллектив Антонио Конте оказался математически недосягаем для преследователей — и прервал доминирование конкурентов, которое, к слову, сам специалист и запустил. В сезоне-2011/12 он привёл чёрно-белых к золотым медалям, после чего побед с туринским клубом добивались Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. В воскресенье круг замкнулся: Конте превратил «Интер» в 19-кратного чемпиона страны, добыв для ломбардийцев первый титул с 2010 года.

Победный опыт помог Конте

Главный тренер действительно стал архитектором успеха чёрно-синих, поскольку обладал победным опытом, превосходившим достижения любого конкурента. Только в Италии Конте выиграл четыре золота — больше лишь у Джованни Трапаттони, Фабио Капелло, Марчелло Липпи и упомянутого Аллегри. А ведь был ещё триумф в серии Б с «Бари» и фантастический сезон с «Челси» в АПЛ. К розыгрышу-2020/21 у специалиста сформировались чёткие принципы, гарантировавшие достижение результата. И за два сезона он собрал в «Интере» ровно тот состав, который максимально соответствовал его философии.

В минувшем розыгрыше «нерадзурри» не хватило самой малости, чтобы сокрушить «Ювентус» — сказались ковидные ограничения, выступления на несколько фронтов (команда дошла до решающих стадий Лиги Европы) и нехватка нескольких игроков для глубины ротации. Тогда как в сезоне-2020/21 механизм по добыче побед заработал на полных оборотах: «Интер» чаще всех выигрывал, меньше всех пропустил и оступился лишь дважды за 34 матча.

Проблемы соперников облегчили «Интеру» путь к победе

Команда Конте выглядела наиболее ровно и стабильно, когда прямых конкурентов не на шутку штормило. «Ювентус» назначил главным тренером Андреа Пирло, который не проработал ни дня у руля профессионального клуба. Клуб усложнил дебютанту задачу, оставив в составе Криштиану Роналду — уникума по сути, но совершенно не подходящего ни под одну современную систему по характеристикам. Пирло пробовал выровнять дисбаланс тактическими экспериментами, но они ещё сильнее запутывали «Ювентус». Поэтому туринцы из-за проблем в защите и неэффективного прессинга рискуют финишировать вне зоны Лиги чемпионов.

«Рому» выбили из колеи постоянные травмы, конфликт главного тренера Паулу Фонсеки с форвардом Эдином Джеко и радикальная смена тактического вектора. Если начинал наставник с владения, прессинга и активного использования форвардов на флангах, то заканчивает — в силу ограниченного ресурса — игрой на контратаках. Временами получалось довольно убедительно, но растерянные по дороге очки и постоянное давление ожиданий стоили римлянам слишком многого.

«Милан» Стефано Пиоли «сдулся» ко второму кругу, поскольку тренер-мотиватор исчерпал ресурс. Вдобавок травмы Златана Ибрагимовича надолго оставляли команду без лидера и главного голеадора. Кроме того, к россонери изменилось отношение соперников: те стали серьёзнее готовиться к матчам против «Милана» и старательно отрезали ключевых игроков средней линии от остальных партнёров. Плана Б у Пиоли не было, как не существовало его и в предыдущих командах специалиста.

Что до «Аталанты» с «Наполи», то у них просто не хватило качества, чтобы сражаться на два фронта и держать интенсивность игры короткой обоймой. Пока коллектив Конте набирал в среднем по 2,27 очка за тур, преследователи оступались. Особенно чётко это проявилось на фоне усталости во втором круге, где «Интер» набрал 41 очко из 45 возможных. Выхолощенность соперников при сравнении бросалась в глаза и во вторых таймах: после перерыва чёрно-синие забили 51 мяч — минимум на восемь больше любого другого представителя Серии А.

Лукаку и Мартинес идеально отработали в атаке

По ходу чемпионата пресса не уставала нахваливать Ромелу Лукаку. Бельгиец стал первым за 16 лет игроком, который забил в элитном итальянском дивизионе минимум 20 мячей при десяти голевых передачах. Однако прелесть сегодняшнего «Интера» кроется в том, что он совершенно не зависит от универсального форварда. Даже в отсутствие нападающего находились исполнители, которые эффективно завершали комбинации. Минимум трижды отличились в чемпионате целых девять футболистов (рекорд серии А), среди которых особняком стоял Лаутаро Мартинес. Он преодолел отметку в 15 точных ударов за сезон и сформировал в «Интере» связку голеадоров, которую не видели с сезона-1958/59.

В борьбе за «скудетто» столь искусные завершители атак жизненно необходимы, поскольку итальянский чемпионат довольно открыт, если говорить о плотности обороны. Соответственно, на первый план зачастую выходит реализация. У нерадзурри этот показатель составил 15%, что выделило их на фоне других.

Атмосфера в раздевалке объединила футболистов «Интера»

Внутренняя целостность «Интера» также положительно повлияла на ход команды по дистанции. Ведь у преследователей так или иначе атмосфера в раздевалке накалялась. «Милан» никак не мог подписать новый контракт с Джанлуиджи Доннарумой — и это спровоцировало очередную волну негатива в адрес голкипера со стороны фанатов. «Аталанта» долгое время решала, кто ей важнее — главный тренер Джан-Пьеро Гасперини или культовый игрок для региона Папу Гомес, и это ставило коллектив на уши.

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В «Ювентусе» витало недовольство методами работы и коммуникации Пирло. «Рома», как уже упоминалось, рвала отношения с Джеко — и давала повод прессе «увольнять» Фонсеку чуть ли не после каждого поражения. Это определённо не добавляло игрокам спокойствия. В «Лацио» же нарастало закулисное недовольство спортивным директором Игли Таре — его покупки не давали клубу необходимого прогресса и усиления.

«Интер» как-то избегал глобальных конфликтов или же искусно скрывал их. Недовольство Кристиана Эриксена количеством игрового временем обернулось возрождением датчанина в финальной стадии сезона и его «золотым» голом в ворота «Кротоне». Стагнация в росте молодого Андреа Пинамонти, присевшего на лавку из-за звёздных конкурентов в линии атаки, компенсировалась поддержкой Конте по весне. Финансовые проблемы китайских инвесторов клуба взялся решать самый молодой президент в истории «Интера» Стивен Чжан — и в свои 29 лет умело отвёл давление, обрушившееся на клуб, в свою сторону.

Даже Конте, вечно недовольный своими вторыми сезонами работы в клубе, в 2021-м хоть и раздражал многих на пресс-конференциях риторикой «нам не купили игроков, подходящих для решения топ-задач», делал это реже обычного. Причём исключительно в те моменты, когда «Интер» чуточку буксовал, благодаря чему наутро в прессе обсуждали, например, не слабую игру Ашрафа Хакими, а очередной пассаж тренера. К критике в свой адрес Антонио привык. А потому как будто сознательно избавлял футболистов от ненужного давления.

Целостности «Интера» способствовало и создание спаянного коллектива внутри раздевалки, чему помогло активное использование итальянцев в обойме. Сразу восемь человек с местным футбольным гражданством активно помогали команде добывать «скудетто», чего в серии А от ломбардийцев не видели последние 32 года. Интеграции же иностранцев в команду содействовал полиглот Лукаку, говорящий на семи официальных языках и фламандском.

Силу внутреннего духа миланцев подтверждает и решение команды отказаться от дополнительных бонусов, полагающихся за завоевание титула. Игроки выразили желание помочь клубу в борьбе с финансовыми трудностями, вызванными пандемией. Для современного футбола это поступок из ряда вон, но ломбардийцы посчитали его чем-то само собой разумеющимся. Тем самым продемонстрировали, что уважение к «Интеру» у этой команды выше любых материальных благ.