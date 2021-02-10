Конте прокомментировал конфликт с владельцем «Ювентуса»
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«Ювентус» должен говорить правду. Думаю, четвёртый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает», — приводит слова Конте Football Italia.
По данным СМИ, после первого тайма Конте показал в сторону трибун неприличный жест, который был адресован Аньелли. Также сообщается, что по окончании встречи президент «Ювентуса» в словесной форме оскорбил Конте.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии.