Конте прокомментировал конфликт с владельцем «Ювентуса»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал конфликт с президентом туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли, произошедший во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии по футболу.

«Ювентус» должен говорить правду. Думаю, четвёртый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает», — приводит слова Конте Football Italia.

По данным СМИ, после первого тайма Конте показал в сторону трибун неприличный жест, который был адресован Аньелли. Также сообщается, что по окончании встречи президент «Ювентуса» в словесной форме оскорбил Конте.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии.