Футбольная революция в пику Суперлиге: как УЕФА изменит формат еврокубков начиная с 2024 года

Исполком УЕФА утвердил новый формат еврокубков начиная с сезона-2024/25. Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36. При этом групповой этап заменит единая лига, в рамках которой каждая команда проведёт как минимум десять матчей. А половина участников 1/8 финала определится в стыковых встречах. Лига Европы и Лига конференций будут переведены на похожую систему. При этом в основном раунде ЛЕ коллективы проведут по восемь игр, а в ЛК — по шесть.

Увеличение количества игр и упразднение группового этапа

Изменение формата еврокубков начиная с сезона-2024/25 должно было стать главной новостью недели, но создание Суперлиги затмило её. Причём УЕФА во многом пошёл на реформы в угоду топ-клубам, однако некоторые сочли их недостаточно серьёзными и приняли решение стать участниками нового турнира.

Неудивительно, что глава организации Александр Чеферин, выступая на заседании исполкома, словно вёл диалог с перебежчиками. В частности, он говорил о принципах солидарности и открытости соревнований в пику элитарной лиге.

«Усовершенствованный формат по-прежнему делает реальной мечту каждого европейского клуба попасть в Лигу чемпионов благодаря футбольным результатам. Он обеспечивает жизнеспособность, процветание и рост в долгосрочной перспективе для всех членов европейской футбольной семьи, а не только для малого самопровозглашённого картеля», — приводятся его слова на официальном сайте УЕФА.

Между тем ведомство Чеферина решилось на по-настоящему серьёзные изменения. Главное из них заключается в том, что групповой этап еврокубков в 2024 году будет заменён на единую лигу. Это было сделано в угоду грандам, которые настаивали на увеличении количества матчей в Лиге чемпионов, а соответственно, финансовых отчислений и возможности чаще встречаться с сильнейшими соперниками.

При новом формате ЛЧ в основном раунде сыграют не 32 команды, а 36. Каждая из них гарантированно проведёт десять матчей (по пять дома и на выезде) по швейцарской системе, которая используется в шахматных турнирах. Проще говоря, коллектив из первой корзины получит себе в соперники двух оппонентов из собственной, трёх — из второй, трёх — из третьей и двух — из четвёртой.

Напрямую в плей-офф попадут клубы, занявшие места с первого по восьмое. Те, кто расположится с девятой по 24-ю строчку, проведут спаренные стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала.

В УЕФА особенно подчеркнули, что все матчи будут проходить по будням, — таким образом, признаётся «важность календаря внутренних соревнований по всей Европе».

На аналогичный формат перейдут и Лига Европы с новосозданной Лигой конференций. Предположительно, в первом турнире команды проведут по восемь матчей в рамках единой лиги, а во втором — по шесть. Однако не исключено расширение количества участников до 36 по примеру главного еврокубка.

«Дальнейшие решения по таким вопросам, как перебалансировка схемы отбора, даты матчей, система посева, формат финалов, коэффициенты и распределение финансов, будут приняты к концу года. При необходимости также будут приняты поправки к утверждённому сегодня формату», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Меньшая конкуренция для российских команд и хорошие шансы на попадание в плей-офф

На первый взгляд, нововведение пойдёт российским коллективам на пользу, ведь число участников общего этапа ЛЧ возрастёт до 36. Однако на деле получить дополнительные путёвки им будет практически нереально. Первая уйдёт бронзовому призёру чемпионата страны, которая занимает пятое место в рейтинге УЕФА. На данный момент это Франция. Россия сейчас опустилась на восьмую строчку и выше шестой не поднималась никогда.

Помимо ведущих чемпионатов Европы, УЕФА сделала послабление более скромным лигам, которые представлены в ЛЧ лишь одной командой и вынуждены пробиваться в основной раунд через так называемый Путь чемпионов. В 2024-м представители данного Пути получат дополнительную, пятую путёвку. Ещё две достанутся клубам с наивысшим рейтингом за последние пять лет среди тех, которые не пробились в основной раунд ЛЧ, но стартовали в еврокубках.

Соответственно, отечественным болельщикам не стоит рассчитывать, что коллективам из РПЛ будет проще пробиваться сквозь сито квалификации. Однако те, кто решит данную задачу или напрямую окажется в основном этапе, останутся только в выигрыше. У них появится возможность чаще играть с сильнейшими представителями континента и получить больше денег от УЕФА.

При этом шансы на попадание в плей-офф повысятся. Если сейчас в 1/8 финала пробиваются лишь 16 команд из 32, то начиная с 2024 года надежду на это сохранит даже клуб, занявший 24-е место. А швейцарская система даст больше возможностей для набора очков, ведь каждый представитель встретится не только с грандами, но и с соперниками, близкими себе по уровню.

Тогда как при нынешнем формате неудачная жеребьёвка часто ставит крест на тех, кто попал в четвёртую корзину. Например, «Локомотив» в 2019-м получил в соперники «Атлетико» и «Ювентус», а в 2020-м — всё тот же «Атлетико» и «Баварию» и практически лишился возможности попасть в плей-офф.

В целом при нынешней схеме ЛЧ с одним групповым этапом отечественные клубы пробивались в 1/8 финала лишь шесть раз за 18 лет. Последний раз это удавалось «Зениту» в сезоне-2015/16.

К тому же нельзя забывать, что в случае запуска Суперлиги в еврокубках гарантированно не сыграют гранды, которые сделают выбор в пользу нового турнира. Следовательно, сильнейшие европейские страны будут вынуждены делегировать в ЛЧ, ЛЕ и ЛК коллективы ниже классом. В таком случае представители РПЛ, возможно, смогут даже бороться с ними на равных, тогда как во встречах с грандами шансов у них зачастую не остаётся.

В менее статусных еврокубках ситуация для российских клубов сложится неоднозначная. С одной стороны, им, как и в ЛЧ, будет проще пробиться в плей-офф, учитывая введение стыковых матчей. С другой стороны, количество участников основного раунда ЛЕ может сократиться сразу на 12 команд — с 48 до 36, и пробиться туда будет гораздо сложнее.

Но, по крайней мере, в ЛК отечественные представители обязаны будут давать результат и стабильно набирать очки в зачёт рейтинга УЕФА, тем более они, вероятно, как и в ближайшие годы, будут иметь такой же вес, как и баллы, заработанные в ЛЧ и ЛЕ (два — за победу, один — за ничью).