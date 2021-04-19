УЕФА утвердил реформу клубных турниров с сезона-2024/25

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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новый формат клубных турниров с сезона-2024/25.
УЕФА утвердил реформу клубных турниров с сезона-2024/25
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба организации. Согласно новому формату, количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся группового этапа. Вместо него все участники будут играть в единой лиге. Отныне каждый сыграет на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников — по пять матчей дома и на выезде.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую попадают в 1/8 финала. Те, кто займёт места с девятого по 24-е, проведут стыковые матчи за право выхода в 1/8 финала.

Аналогичным образом изменится формат Лиги Европы УЕФА (восемь матчей на общем этапе) и Лиги конференций УЕФА (шесть матчей на общем этапе). Сообщается, что в будущем количество участников общего этапа двух этих турниров может увеличиться до 36.

Лига чемпионов УЕФА останется открытой. Команды по-прежнему будут попадать в турнир в зависимости от выступлений во внутренних чемпионатах.

Одну из дополнительных путёвок получит команда, которая финиширует третьей в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге УЕФА. Ещё одно место получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. Общее количество таких путёвок увеличится с четырёх до пяти.

Оставшиеся два места будут отданы клубам с самым высоким клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не попали в общий этап Лиги чемпионов, но пробились или в квалификацию Лиги чемпионов, или в Лигу Европы / Лигу конференций.

Ранее президент УЕФА назвал чушью организацию Суперлиги.

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