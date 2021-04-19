Президент УЕФА назвал чушью организацию Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил с заявлением в связи с созданием нового турнира — Суперлиги, в котором будут выступать топ-клубы Европы.

«Я с полной уверенностью заявляю, что УЕФА, а также весь футбольный мир едины в борьбе с этим позорным и эгоистичным поступком, который основан на жадности. Это не проект, а чушь. Идея Суперлиги — плевок в лицо любителям футбола и всему нашему обществу. Мы не позволим им лишить нас наших ценностей. Мы применим все возможные санкции и дадим вам знать, как только у нас появится чёткий ответ. Моё мнение: футболистов этих клубов необходимо как можно скорее отстранить от всех турниров. Разумеется, УЕФА может проводить Лигу чемпионов без этих 12 клубов. В Европе много хороших команд. С 12 клубами или без — турнир будет проходить», — приводит слова Чеферина Sky Sports.

Накануне организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном создании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус», а возглавит Суперлигу Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее «Реал» выступил с заявлением о вступлении в Суперлигу.