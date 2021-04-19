«Реал» выступил с заявлением о вступлении в Суперлигу

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В мадридском «Реале» объяснили решение участвовать в европейской Суперлиге.
«Реал» выступил с заявлением о вступлении в Суперлигу
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«Пандемия коронавирусной инфекции показала, что для повышения ценности и поддержки футбольной пирамиды в целом необходимы стратегические изменения и коммерческий подход. В последние месяцы проводились интенсивные консультации с руководящими органами по поводу будущего формата европейских футбольных турниров. Клубы-основатели считают, что решения, предлагаемые руководящими органами, не позволяют урегулировать фундаментальные проблемы, которые заключаются как в необходимости предлагать матчи более высокого качества, так и в получении дополнительных ресурсов для всего футбольного мира», — цитирует заявление мадридского клуба AS.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус», а президентом Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

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