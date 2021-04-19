Официально объявлено о формировании европейской футбольной Суперлиги

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Организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира.

Как сообщается на сайте мадридского «Реала», участниками турнира станет сам королевский клуб, а также «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Тоттенхэм».

Эти коллективы также подтвердили своё участие на своих сайтах.

Ожидается, что перед первым розыгрышем турнира ещё три клуба присоединятся к Суперлиге и тоже получат статус сооснователей.

В будущем клубы-основатели рассчитывают на сотрудничество с УЕФА и ФИФА.

Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентом турнира — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Отмечается, что матчи будут проводиться посреди недели.

До этого появилась информация, что каждый клуб при вступлении в Суперлигу получит до €350 млн. 20 команд будут разделены на две группы по десять команд, а за один сезон коллективы проведут по 18—23 матча в рамках Суперлиги.

Ранее бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл жёстко раскритиковал идею создания европейской Суперлиги по футболу.

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