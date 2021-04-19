Грамматиков заявил, что создание Суперлиги может пойти на пользу российскому футболу

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков объяснил, как появление Суперлиги скажется на российском футболе.

«Российскому футболу нельзя терять время, а надо начинать консультироваться с коллегами из той же Восточной Европы и Турции, чтобы определить наиболее приемлемые форматы турниров. Если мы сейчас промедлим и будем ждать, чем всё закончится, в дальнейшем останемся ни с чем», — заявил Грамматиков в интервью RT.

По его словам, необходимо действовать незамедлительно ещё и потому, что уровень дохода во всех лигах постоянно снижается, а клубам становится всё сложнее выживать.

«А попасть в число европейских грандов уже крайне поздно. У нас были такие возможности лет 10—12 назад, но они, к сожалению, были упущены. Надо было изначально по-другому строить лигу. А теперь эти ошибки привели к общему снижению уровня чемпионата страны, о чём говорят сами футболисты. Он объективно деградирует. Очевидно, что мы находимся в тупике. А если уж российский футбол неинтересен нам самим, зарубежным коллегам — тем более», — добавил эксперт.

Ранее Грамматиков рассказал, почему санкции УЕФА в отношении участников Суперлиги являются неправомерными.