Грамматиков рассказал, почему санкции УЕФА в отношении участников Суперлиги являются неправомерными

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков объяснил, почему возможные санкции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении участников Суперлиги не будут считаться легитимными.

«Подобный прецедент был в декабре 2018 года. Международный союз конькобежцев (ISU) применил санкции в отношении спортсменов, принимавших участие в соревнованиях под эгидой других организаций. Еврокомиссия признала это решение нелегитимным. Соответственно, такое возможно, но правовые возможности оспорить решение УЕФА уже есть», — рассказал Грамматиков в интервью RT.

По его словам, если футбольные власти всё же решатся на введение запретов, это никак не скажется на доходах игроков.

«Надо понимать, что футболисты получают основной доход не в сборных. Поэтому, даже если такое решение будет принято, они предпочтут оставаться в своих клубах и играть в сильном турнире, нежели уезжать в национальные команды и бороться со слабыми соперниками. Ведь число участников чемпионатов Европы и мира постоянно увеличивается, что приводит к снижению общего уровня», — добавил он.

Сообщалось, что УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) намерены выдвинуть санкции в ответ на создание Суперлиги. Участникам турнира может быть запрещено выступать в соревнованиях под эгидами организаций, включая еврокубки и чемпионаты Европы и мира.

Ранее Грамматиков объяснил, как появление Суперлиги повлияет на клубы с низкими доходами.