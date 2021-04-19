«Хорошая новость для мирового футбола»: Грамматиков о плюсах Суперлиги, возможных санкциях УЕФА и важности перемен в РПЛ

Появление Суперлиги окажет положительное влияние на мировой футбол. Об этом в интервью RT заявил генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков. По его словам, создание нового турнира приведёт к перераспределению финансов между богатыми и бедными клубами. Эксперт также объяснил, могут ли клубы оспорить возможные санкции УЕФА и ФИФА и призвал российские футбольные власти как можно скорее создать новый турнир, который бы не ограничивался территорией одной страны.

— Как вы оцениваете идею создания Суперлиги?

— Для мирового футбола это хорошая новость, потому что появление Суперлиги привлечёт больше денег. Обратите внимание: в подавляющем большинстве случаев её участниками стали клубы, акционерами которых являются американские компании — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Милан». Это говорит о том, что в первую очередь они рассматривают спорт как бизнес. Это не плохо, а хорошо, потому что бизнес создаёт регуляцию.

— Почему международные футбольные организации выступили резко против нового турнира?

— В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) так и не поняли, что в ситуации экономического кризиса богатые тоже плачут. Владельцы создавших Суперлигу клубов переживают крайне сложные времена, которые вызваны экономическим кризисом вследствие пандемии. Поэтому команды были вынуждены искать новые решения для компенсации своих потерь. И делают это в обход УЕФА и ФИФА, которые заняты тем, что пытаются помочь маленьким федерациям и их более слабым клубам, чтобы они оставались лояльными и обеспечивали нужные голоса на конгрессах этих организаций.

— Имеют ли право ФИФА и УЕФА ввести санкции против участников Суперлиги и запретить им выступать на турнирах под эгидой этих организаций, а футболистам — играть за сборные?

— Подобный прецедент был в декабре 2017 года. Международный союз конькобежцев применил санкции в отношении спортсменов, принимавших участие в соревнованиях под эгидой других организаций, а Еврокомиссия признала это решение нелегитимным. Соответственно, такое вероятно, но правовые возможности оспорить решение УЕФА уже есть.

— Если футбольные власти всё же пойдут на крайние меры, насколько сильно это ударит по отдельным игрокам?

— Надо понимать, что футболисты получают основной доход не в сборных. Поэтому даже если такое решение будет принято, они предпочтут оставаться в своих клубах и играть в сильном турнире, нежели уезжать в национальные команды и играть со слабыми соперниками в отборочных матчах. Ведь число участников чемпионатов Европы и мира постоянно увеличивается, что приводит к снижению общего уровня. Да, это хорошо для федераций и УЕФА, но для клубов — не самое удачное решение, учитывая что матчи за сборные создают для игроков дополнительные риски травмы и отнимают время для отдыха.

— Основные опасения заключаются в том, что от создания «закрытого» турнира для топ-команд пострадают клубы с низким уровнем доходов.

— Сегодняшний мировой футбол крайне неравномерен. В последние годы разрыв между богатыми клубами и всеми остальными только увеличивается, а привлекать спонсоров становится всё сложнее. Заметьте, Лига чемпионов болельщикам становится по-настоящему интересна только начиная с четвертьфиналов, где играют гранды. Более того, за редким исключением участники этой стадии практически не менялись. Это приводит к тому, что и бедным системно никто не помогает (они просто продлевают своё существование ещё на несколько лет за счёт доходов от Лиги чемпионов), и богатым лучше не становится, ведь они фактически несут на себе бремя поддержания благосостояния более слабых команд. То есть Суперлига фиксирует уже сложившийся статус-кво. А увеличение доходов грандов приведёт к финансовому перераспределению: одни получат больше возможностей покупать футболистов, другие будут получать за них деньги.

— Что в такой ситуации необходимо делать более бедным клубам?

— Им также необходимо искать новые решения, ведь предлагаемые УЕФА варианты крайне архаичны. Клубам — в том числе из Восточной Европы — стоит не тратить время, а пытаться сформировать свои межрегиональные соревнования, которые позволили бы увеличить доходы. Сегодня сдерживание чемпионата в рамках границ одной страны уже является искусственным.

— Это относится и к России?

— Да. Российскому футболу нельзя терять время, а надо начинать консультироваться с коллегами из той же Восточной Европы и Турции, чтобы определить наиболее приемлемые форматы турниров. Если мы сейчас промедлим и будем ждать, чем всё закончится, в дальнейшем останемся ни с чем. Очевидно, что уровень дохода во всех лигах постоянно снижается. Клубам в России выживать всё сложнее, они существуют исключительно на деньги акционеров и связанных с ними спонсоров.

А попасть в число европейских грандов не получится, время ушло. У нас были такие возможности лет 10-12 назад, но они, к сожалению, были упущены. Надо было изначально по-другому строить лигу. А теперь эти ошибки привели к общему снижению уровня чемпионата страны, о чём говорят сами футболисты. Он объективно деградирует. Очевидно, что мы находимся в тупике. А если уж российский футбол неинтересен нам самим, зарубежным коллегам тем более.

— Почему при таком количестве плюсов, большинство национальных федераций, включая Российский футбольный союз, встали на сторону УЕФА и ФИФА?

— Такая реакция основана не на глубоком анализе, а на желании поддержать УЕФА, боязни что-то менять. Но я вас уверяю, идея создания Суперлиги была давно и глубоко проработана. Решение принимали люди с миллиардным бизнесом. Думаю, это заставит нас задуматься о том, что надо искать выход из тупика, в котором российский футбол оказался. То, что не обеспечено экономически, не сможет оправдать своё существование в будущем.