СМИ: Итальянские клубы призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А

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Итальянские клубы отреагировали на решение «Ювентуса», «Милана» и «Интера» вступить в европейскую Суперлигу.
СМИ: Итальянские клубы призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А
  • Reuters

По информации Goal.com со ссылкой на газету La Repubblica, «Аталанта», «Кальяри» и «Верона» призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А.

Сообщается, что туринский и два миланских клуба не собираются покидать национальное первенство до начала нового турнира.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее президент «Ювентуса» Аньелли сделал первое заявление на посту вице-президента Суперлиги.

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