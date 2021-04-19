Президент «Ювентуса» Аньелли сделал первое заявление на посту вице-президента Суперлиги

Президент туринского «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли прокомментировал официальное формирование нового турнира.

«Наши 12 клубов-основателей представляют миллиарды болельщиков со всего мира и 99 европейских трофеев. Мы собрались вместе в этот критический момент для того, чтобы поставить любимую игру на устойчивую основу на долгосрочное будущее и предоставить болельщикам регулярный поток событий, которые будут подпитывать их страсть к игре», — цитирует Аньелли пресс-служба Суперлиги.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.