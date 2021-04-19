Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.

«Игрокам клубов Суперлиги будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные», — цитирует Чеферина журналист Фабрицио Романа в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус», а президентом Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.