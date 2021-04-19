Газзаев: я категорически против создания Суперлиги! Это ударит и по российскому футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.

«Я категорически против создания Суперлиги! Это ударит и по российскому футболу. Против этого турнира и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций). Большинство специалистов в Европе не поддерживают данный турнир», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, после создания Суперлиги интерес к футболу во многих странах упадёт.

«Сейчас у нас Лига чемпионов и Лига Европы. И мы видим, что эти турниры оправдали себя. Это большой интерес! Плюс УЕФА увеличил количество клубов, которые будут участвовать в этих турнирах. Это делается для того, чтобы клубы зарабатывали и обеспечивали рост футбола. А с созданием Суперлиги получается, что богатые станут ещё богаче», — сказал он.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.