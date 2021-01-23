«Такой турнир не будет признан»: как ФИФА и УЕФА осудили идею создания Суперлиги

ФИФА, УЕФА и другие футбольные конфедерации резко раскритиковали идею создания футбольной Суперлиги, пригрозив потенциальным участникам такого турнира запретом на участие во всех своих соревнованиях. Ранее инициативу создания отдельного закрытого турнира выдвигали руководители ряда ведущих клубов Европы. Чем такой раскол грозит футбольному миру — в материале RT.

В пятницу ФИФА и шесть футбольных конфедераций выступили с заявлением, осуждающим идею создания европейской футбольной Суперлиги. Кроме того, они пригрозили санкциями клубам и игрокам, которые захотят принять участие в подобном турнире.

За последние 20 лет европейская элита уже несколько раз предпринимала попытки организовать подобные соревнования. Тот же Перес в 2009-м «продавливал» идею альтернативной Лиги чемпионов для «самых-самых». А в 2016-м и 2018-м англичане пробовали форсировать тему, в том числе через диалог с коллегами из США — благо в АПЛ у целого ряда клубов владельцы связаны с американским бизнесом. Тем не менее эта инициатива долго оставалась на периферии внимания. Однако пандемия, спровоцированные ею финансовые потери и желание получить большую автономию от УЕФА в принятии решений и распределении прибыли подтолкнули крупных игроков футбольного рынка к активизации.

Прощупывать почву на предмет создания Суперлиги её инициаторы — испанская компания Key Capital Partners и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес — начали вновь ещё в прошлом году. Тогда два десятка команд из топ-5 ведущих первенств континента пригласили к обсуждению проекта.

Одновременно, по данным СМИ, прорабатывался вопрос с банком JPMorgan по кредитованию турнира в размере $6 млрд. Обсуждались и бонусы, которыми предполагалось заинтересовать топ-команды. По данным The Times, каждому из шести английских клубов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», за вступление в турнир предлагалось около €350 млн.

В свою очередь, кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитал потенциальную прибыль каталонцев от участия в Суперлиге, состоящей из 18 команд, в €800 млн.

Заинтересовались проектом и футболисты. Ведь играть на высшем уровне с соперниками такого же калибра — отличный вариант для любого исполнителя. Это подтвердил в одном из подкастов и игрок «Реала» Тони Кроос.

На фоне такого роста интереса к идее Суперлиги в ФИФА и других конфедерациях, по-видимому, почувствовали угрозу своим интересам. В противном случае они вряд ли стали бы выступать с официальным заявлением. Коммюнике, выпущенное 21 января, оказалось максимально жёстким. Ведомства Джанни Инфантино и Александра Чеферина фактически осудили создание Суперлиги.

«В свете недавней спекуляции СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми клубами ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА) ещё раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такой турнир не будет признан ФИФА и соответствующей конфедерацией. Любой клуб или игрок, вовлечённый в такое соревнование, как следствие, не будет допущен к участию в любом состязании, организованном ФИФА или соответствующей конфедерацией», — говорится в сообщении.

В чём причина сурового посыла? Как минимум в желании сохранить футбольную систему. Да, они её контролируют и за её счёт живут. Но при этом ротационные механизмы и относительно низкий порог вхождения в существующие турниры оставляют нетронутой главную ценность игры — спортивный принцип. При этом сохраняется вероятность победы номинального аутсайдера (вспомним историю «Порту» Жозе Моуринью), которая сохраняет футбольную непредсказуемость.

The 2004 Champions League final, when Mourinho lifted the trophy with Porto 🙌pic.twitter.com/UcxYIxQjVP — Goal (@goal) November 20, 2019

Другой аспект — цельность национальных чемпионатов. Вовлечённые в Суперлигу команды потребуют кроить внутренние розыгрыши под себя, исключат из приоритетов Кубки да и в целом могут задуматься об автономии. Что произойдёт тогда с АПЛ, Серией А, Бундеслигой, которые потеряют флагманов, ради которых спонсоры и вкладывают деньги в футбол? Объём инвестиций существенно сократится. А это способно повлечь за собой общий крах — недавний пример французской Лиги 1, столкнувшейся с потерей телевещательного контракта, наглядно это демонстрирует.

Да и для грандов здесь есть риск: непопадание в плей-офф лишает неудачников Суперлиги части сезона. Что делать оставшийся отрезок года с игроками, их многомиллионными контрактами, эксплуатацией инфраструктуры? Это в НБА и НХЛ телекоммуникационные компании вместе с миллиардерами-владельцами клубов поддерживают экосистему на плаву. Но в Европе ситуация иная: и в силу количества и состоятельности локальных кабельных вещателей, которые генерируют основные деньги, и в силу готовности самих владельцев к тратам.

Кроме того, не ясно, будет ли для футболистов достаточной мотивацией борьба весь сезон за единственный трофей, без чемпионатов и Кубков. Особенно если в Суперлиге возникнет расслоение на «более» и «менее» богатых, как это происходило прежде в некоторых закрытых лигах. Кроме того, сокращение числа турниров автоматически приведёт и к снижению количества бонусов, связанных с завоеванием наград. Меньше станет возможностей зарабатывать индивидуальной статистикой, что, в свою очередь, повлияет на размер рекламных контрактов. По сути, одна турнирная осечка будет способна обойтись тому же Кроосу в миллионы евро.

"I want the ball just here please, Toni..."



The best of @ToniKroos in #LaLigaSantander! 😀⚽️🇩🇪 pic.twitter.com/DV9oNTrNLc — LaLiga English (@LaLigaEN) July 7, 2017

Кроме того, своим заявлением ФИФА, УЕФА и другие конфедерации пытаются защитить и маленькие клубы с маленькими федерациями. Например, деньги от проведения чемпионата Европы и клубных турниров в том числе распределяются по всем странам-участницам сообразно их вовлечённости в процесс. Поэтому даже страны, которые не добиваются успехов, имеют стабильный источник дохода — зачастую он составляет внушительную часть их бюджетов.

As seen in the recently published UEFA revenue distributions, a lot of money can be earned from European competitions, especially after the 54% increase in TV money in the 2018/19 Champions League. This thread looks at the impact on English clubs in more detail. pic.twitter.com/oJBqJev6xU — Swiss Ramble (@SwissRamble) January 27, 2020

Резкой реакции организаций способствуют и их собственные интересы. С запуском Суперлиги УЕФА и ФИФА теряют вместе со своими турнирами спортивный вес. Снизится спонсорская привлекательность, ослабнут позиции на рынке телепроизводства и правообладания. Заодно это грозит и юридическим расколом, потому как трактовка контрактов, определение компенсаций и разрешение споров всегда оставались за конфедерациями. В случае же создания закрытого турнира клубы и игроки, выведенные из-под международной юрисдикции, окажутся без нормативной базы и механизмов регулировки отношений.

Стоит отметить, что запуск Суперлиги организаторами намечался на 2022 год. А значит, у Европы очень мало времени, чтобы найти компромисс. И если стороны не сядут за стол переговоров в самой ближайшей перспективе, противостояние, которое ещё недавно казалось иллюзорным, может затронуть каждого из членов футбольного сообщества — поначалу на континенте, а потом и в мире.