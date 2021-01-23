«Такой турнир не будет признан»: как ФИФА и УЕФА осудили идею создания Суперлиги
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- © Ibraheem Al Omari
В пятницу ФИФА и шесть футбольных конфедераций выступили с заявлением, осуждающим идею создания европейской футбольной Суперлиги. Кроме того, они пригрозили санкциями клубам и игрокам, которые захотят принять участие в подобном турнире.
За последние 20 лет европейская элита уже несколько раз предпринимала попытки организовать подобные соревнования. Тот же Перес в 2009-м «продавливал» идею альтернативной Лиги чемпионов для «самых-самых». А в 2016-м и 2018-м англичане пробовали форсировать тему, в том числе через диалог с коллегами из США — благо в АПЛ у целого ряда клубов владельцы связаны с американским бизнесом. Тем не менее эта инициатива долго оставалась на периферии внимания. Однако пандемия, спровоцированные ею финансовые потери и желание получить большую автономию от УЕФА в принятии решений и распределении прибыли подтолкнули крупных игроков футбольного рынка к активизации.
Прощупывать почву на предмет создания Суперлиги её инициаторы — испанская компания Key Capital Partners и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес — начали вновь ещё в прошлом году. Тогда два десятка команд из топ-5 ведущих первенств континента пригласили к обсуждению проекта.
Одновременно, по данным СМИ, прорабатывался вопрос с банком JPMorgan по кредитованию турнира в размере $6 млрд. Обсуждались и бонусы, которыми предполагалось заинтересовать топ-команды. По данным The Times, каждому из шести английских клубов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», за вступление в турнир предлагалось около €350 млн.
В свою очередь, кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитал потенциальную прибыль каталонцев от участия в Суперлиге, состоящей из 18 команд, в €800 млн.
Заинтересовались проектом и футболисты. Ведь играть на высшем уровне с соперниками такого же калибра — отличный вариант для любого исполнителя. Это подтвердил в одном из подкастов и игрок «Реала» Тони Кроос.
На фоне такого роста интереса к идее Суперлиги в ФИФА и других конфедерациях, по-видимому, почувствовали угрозу своим интересам. В противном случае они вряд ли стали бы выступать с официальным заявлением. Коммюнике, выпущенное 21 января, оказалось максимально жёстким. Ведомства Джанни Инфантино и Александра Чеферина фактически осудили создание Суперлиги.
«В свете недавней спекуляции СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми клубами ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА) ещё раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такой турнир не будет признан ФИФА и соответствующей конфедерацией. Любой клуб или игрок, вовлечённый в такое соревнование, как следствие, не будет допущен к участию в любом состязании, организованном ФИФА или соответствующей конфедерацией», — говорится в сообщении.
В чём причина сурового посыла? Как минимум в желании сохранить футбольную систему. Да, они её контролируют и за её счёт живут. Но при этом ротационные механизмы и относительно низкий порог вхождения в существующие турниры оставляют нетронутой главную ценность игры — спортивный принцип. При этом сохраняется вероятность победы номинального аутсайдера (вспомним историю «Порту» Жозе Моуринью), которая сохраняет футбольную непредсказуемость.
The 2004 Champions League final, when Mourinho lifted the trophy with Porto 🙌pic.twitter.com/UcxYIxQjVP— Goal (@goal) November 20, 2019
Другой аспект — цельность национальных чемпионатов. Вовлечённые в Суперлигу команды потребуют кроить внутренние розыгрыши под себя, исключат из приоритетов Кубки да и в целом могут задуматься об автономии. Что произойдёт тогда с АПЛ, Серией А, Бундеслигой, которые потеряют флагманов, ради которых спонсоры и вкладывают деньги в футбол? Объём инвестиций существенно сократится. А это способно повлечь за собой общий крах — недавний пример французской Лиги 1, столкнувшейся с потерей телевещательного контракта, наглядно это демонстрирует.
Да и для грандов здесь есть риск: непопадание в плей-офф лишает неудачников Суперлиги части сезона. Что делать оставшийся отрезок года с игроками, их многомиллионными контрактами, эксплуатацией инфраструктуры? Это в НБА и НХЛ телекоммуникационные компании вместе с миллиардерами-владельцами клубов поддерживают экосистему на плаву. Но в Европе ситуация иная: и в силу количества и состоятельности локальных кабельных вещателей, которые генерируют основные деньги, и в силу готовности самих владельцев к тратам.
Кроме того, не ясно, будет ли для футболистов достаточной мотивацией борьба весь сезон за единственный трофей, без чемпионатов и Кубков. Особенно если в Суперлиге возникнет расслоение на «более» и «менее» богатых, как это происходило прежде в некоторых закрытых лигах. Кроме того, сокращение числа турниров автоматически приведёт и к снижению количества бонусов, связанных с завоеванием наград. Меньше станет возможностей зарабатывать индивидуальной статистикой, что, в свою очередь, повлияет на размер рекламных контрактов. По сути, одна турнирная осечка будет способна обойтись тому же Кроосу в миллионы евро.
"I want the ball just here please, Toni..."— LaLiga English (@LaLigaEN) July 7, 2017
The best of @ToniKroos in #LaLigaSantander! 😀⚽️🇩🇪 pic.twitter.com/DV9oNTrNLc
Кроме того, своим заявлением ФИФА, УЕФА и другие конфедерации пытаются защитить и маленькие клубы с маленькими федерациями. Например, деньги от проведения чемпионата Европы и клубных турниров в том числе распределяются по всем странам-участницам сообразно их вовлечённости в процесс. Поэтому даже страны, которые не добиваются успехов, имеют стабильный источник дохода — зачастую он составляет внушительную часть их бюджетов.
As seen in the recently published UEFA revenue distributions, a lot of money can be earned from European competitions, especially after the 54% increase in TV money in the 2018/19 Champions League. This thread looks at the impact on English clubs in more detail. pic.twitter.com/oJBqJev6xU— Swiss Ramble (@SwissRamble) January 27, 2020
Резкой реакции организаций способствуют и их собственные интересы. С запуском Суперлиги УЕФА и ФИФА теряют вместе со своими турнирами спортивный вес. Снизится спонсорская привлекательность, ослабнут позиции на рынке телепроизводства и правообладания. Заодно это грозит и юридическим расколом, потому как трактовка контрактов, определение компенсаций и разрешение споров всегда оставались за конфедерациями. В случае же создания закрытого турнира клубы и игроки, выведенные из-под международной юрисдикции, окажутся без нормативной базы и механизмов регулировки отношений.
Стоит отметить, что запуск Суперлиги организаторами намечался на 2022 год. А значит, у Европы очень мало времени, чтобы найти компромисс. И если стороны не сядут за стол переговоров в самой ближайшей перспективе, противостояние, которое ещё недавно казалось иллюзорным, может затронуть каждого из членов футбольного сообщества — поначалу на континенте, а потом и в мире.