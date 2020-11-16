Глава УЕФА Чеферин назвал популистской идею создания европейской Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался против создания европейской Суперлиги для топ-клубов континента.

«О Суперлиге не может идти и речи. Это мечта двух-трёх футбольных функционеров в Европе, которых не волнует солидарность с остальными. Они заботятся лишь о себе и могут даже навредить клубам, но они могут ещё не знать об этом. Это несерьёзно. Я думаю, что это скорее популистская или политическая идея, нежели серьёзная», — цитирует Чеферина Marca.

Согласно предварительному плану, в Суперлиге должны выступать 16—18 сильнейших клубов Старого Света, а сам турнир не будет подконтролен УЕФА. Участники должны играть друг с другом в течение года, а завершится турнир финальной фазой между лучшими клубами чемпионата. Запустить Суперлигу хотят при поддержке ФИФА в 2022 году.

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