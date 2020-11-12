Кларк покинет пост вице-президента ФИФА после расистского скандала

Грег Кларк покидает должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) после расистского скандала.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций.

«После телефонного разговора президента УЕФА Александера Чеферина и Грега Кларка сегодня утром они согласились с предложением Грега Кларка о том, что он должен немедленно уйти с должности представителя УЕФА в совете ФИФА», — говорится в заявлении УЕФА.

Кларк во время выступления в Департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта на конференции о расизме в отношении футболистов в социальных сетях назвал игроков — представителей этнических меньшинств «цветными».

Позднее он принёс извинения.

Ранее Грег Кларк покинул пост главы Футбольной ассоциации Англии (FA) из-за расистского высказывания.