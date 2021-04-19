Бышовец прокомментировал создание футбольной Суперлиги

Бывший главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.

«Я думаю, что относиться к созданию Суперлиги стоит критически. Дело в том, что устоявшаяся система составляла в целом достаточные условия для того, чтобы и прогрессировать, и сохранять равные шансы и возможности для команд», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, Лига чемпионов — это действительно соревнование, её победители — команды с огромным потенциалом.

Как отметил Бышовец, Суперлига в столь ограниченном составе довольно «ажиотажна» и интересна в финансовом плане.

«С другой стороны, это ограничивает количество соперников для топ-клубов, страдающих от количества матчей, которые приходится играть звёздным игрокам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.