Бышовец прокомментировал создание футбольной Суперлиги

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Бывший главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
Бышовец прокомментировал создание футбольной Суперлиги
  • © РИА Новости / Михаил Фомичев

«Я думаю, что относиться к созданию Суперлиги стоит критически. Дело в том, что устоявшаяся система составляла в целом достаточные условия для того, чтобы и прогрессировать, и сохранять равные шансы и возможности для команд», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, Лига чемпионов — это действительно соревнование, её победители — команды с огромным потенциалом.

Как отметил Бышовец, Суперлига в столь ограниченном составе довольно «ажиотажна» и интересна в финансовом плане.

«С другой стороны, это ограничивает количество соперников для топ-клубов, страдающих от количества матчей, которые приходится играть звёздным игрокам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

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