Источник: УЕФА будет отстранять клубы и игроков Суперлиги от европейских и международных турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) грозит серьёзными санкциями для клубов и игроков, которые примут участие в европейской Суперлиге.

«Любые клуб и игрок, участвующие в Суперлиге, будут отстранены от всех соревнований УЕФА и ФИФА (Международной федерации футбола) европейского или международного уровня», — цитирует сообщение пресс-службы УЕФА журналист Николо Скира в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер»,«Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус», а президентом Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.