РФС выступил против создания Суперлиги

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
РФС выступил против создания Суперлиги
  • РИА Новости

«РФС поддерживает позицию УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций. — RT), европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

По мнению президента РФС, идея создания Суперлиги противоречит базовым ценностям всего европейского сообщества.

«Новый турнир разрушит устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы национальных сборных и их игроков, перечеркнёт многолетнюю работу УЕФА и ФИФА (Международной федерации футбола. — RT)», — сказал он.

Дюков выразил надежду, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига выступила против создания Суперлиги.

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