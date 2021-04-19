В РПЛ прокомментировали создание Суперлиги

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
В РПЛ прокомментировали создание Суперлиги
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением. Идея создания Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество», — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Функционер отметил, что РПЛ выступает за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему в футболе.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить