В РПЛ прокомментировали создание Суперлиги

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением. Идея создания Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество», — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Функционер отметил, что РПЛ выступает за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему в футболе.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.