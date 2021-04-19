«Будем на всех уровнях помогать футболу»: 12 топ-клубов подтвердили участие в Суперлиге

Организаторы европейской Суперлиги объявили об официальном формировании турнира. 12 ведущих европейских клубов подтвердили своё участие, в ближайшее время к ним присоединятся ещё три команды. В ФИФА осудили нововведение, а в УЕФА, согласно данным СМИ, намерены применить к футболистам строгие санкции вплоть до отстранения от всех соревнований под эгидой организации. В РПЛ и РФС заявили, что турнир будет противоречить базовым принципам футбола.

12 клубов ведущих европейских чемпионатов официально подтвердили участие в Суперлиге. В их число вошли итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал», а также английские «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Сообщается также, что к этому списку вскоре присоединятся ещё три клуба. По данным СМИ, среди них могут быть «Порту» и «Лейпциг».

В пресс-службе турнира заявили, что первые матчи будут сыграны уже в августе нынешнего года. По мнению организаторов, новое соревнование не только поможет стабилизировать финансовое положение команд, пострадавших от пандемии, но и повысит уровень футбола в целом. В частности, 15 клубов-основателей сразу получат единовременный платёж в размере €3,5 млрд «для реализации планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавируса».

Суперлигу возглавил президент «Реала» Флорентино Перес. В состав правления вошли владелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. При этом, по сообщениям итальянских СМИ, последнему пришлось покинуть пост главы Ассоциации европейских клубов, активно выступавшей против формирования нового турнира.

«Мы будем на всех уровнях помогать футболу и добьёмся, чтобы он занимал то место в мире, которое ему причитается. Футбол — единственный глобальный вид спорта с более чем 4 млрд поклонников по всему миру, поэтому ответственность топ-клубов заключается в том, чтобы реагировать на их пожелания», — цитирует Переса пресс-служба Суперлиги.

Кроме того, был уточнён формат чемпионата. 20 команд (15 основателей и пять лучших по результатам предыдущего сезона) будут разделены на две равные подгруппы, в рамках которых сыграют в два круга каждый с каждым. Первые три команды напрямую попадут в четвертьфинал, за две оставшиеся путёвки поборются занявшие четвёртые и пятые места. Финал будет состоять из одного матча и пройдёт на нейтральном поле.

Подчёркивается, что встречи будут назначены на будние дни, чтобы не пересекаться с играми национальных чемпионатов. После окончательного утверждения формата мужского турнира будет запущен его женский аналог.

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Споры по поводу Суперлиги ведутся на протяжении последних нескольких лет, однако официальное формирование состава участников и утверждение формата вызвало новую волну критики. Так, в Международной федерации футбола (ФИФА) подвергли сомнению справедливость принципов финансового перераспределения, которые будут действовать в турнире.

«ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все вовлечённые в жаркие дискуссии стороны к спокойному, конструктивному и взвешенному диалогу на благо игры, духа солидарности и честности. Разумеется, мы сделаем всё возможное, чтобы способствовать согласованному движению вперёд в общих интересах футбола», — говорится в заявлении организации.

Ранее своё негативное отношение уже высказали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Теперь, по данным СМИ, футбольные организации намерены перейти от слов к делу и применить к присоединившимся к Суперлиге клубам строгие санкции. Сообщается, что команда или футболист могут быть отстранены от всех турниров под эгидой УЕФА или ФИФА.

В ответ создатели Суперлиги планируют подать в суд, чтобы оспорить возможные запреты. Соответствующие письма, как сообщает пресса, уже направлены на имена президента ФИФА Джанни Инфантино и главы УЕФА Александера Чеферина.

Против Суперлиги выступили не только международные футбольные организации, но и национальные чемпионаты. К Английской премьер-лиге (АПЛ), испанской Ла Лиге, итальянской Серии А присоединилась и Российская премьер-лига (РПЛ).

«Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведётся спокойный, профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный, эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему», — отметили в РПЛ.

Поддержали позицию ведущих организаций и в Российском футбольном союзе. Его глава Александр Дюков заявил, что в ведомстве выступают против создания Суперлиги, так как эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества.

«Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков и перечеркнёт многолетнюю работу УЕФА и ФИФА. Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований», — пояснил Дюков.

Стоит отметить, что некоторые клубы сразу отказались присоединиться к Суперлиге. В частности, речь идёт о «Баварии» и дортмундской «Боруссии». При этом раскол наметился и внутри команд, давших согласие на участие. Так, в СМИ сообщалось, что Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Тоттенхэма» не только по причине плохих результатов команды, но и из-за разногласий с руководством на этой почве.

Резонанс достиг такого уровня, что в стороне не остались и европейские политики. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку клубам, отказавшимся от участия в турнире, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что нововведение может нанести ущерб британскому футболу.

«Планы по созданию европейской Суперлиги могут сильно навредить футболу, и мы поддерживаем футбольные власти в желании принять соответствующие меры. Это ударит в самое сердце национального футбола и затронет болельщиков по всей стране. Задействованные клубы должны ответить перед своими фанатами и футбольным сообществом в целом, прежде чем совершать дальнейшие шаги», — написал Джонсон.

Действительно, сразу несколько фанатских объединений резко осудили свои команды за намерение участвовать в Суперлиге. Так, болельщики «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэма» и «Арсенала» сошлись во мнении, что клубы пренебрегли принципами и традициями футбола ради собственной выгоды. Аналогичной точки зрения придерживаются и некоторые поклонники «Барселоны» и «Реала».