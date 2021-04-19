Стал известен формат проведения европейской футбольной Суперлиги

Стал известен формат проведения футбольной европейской Суперлиги с участием топ-клубов континента.

Как сообщается в пресс-релизе турнира, к участию в Суперлиге будут допускаться 20 команд: 15 клубов-основателей лиги и пять коллективов, которые станут классифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона.

Отмечается, что стартовать турнир будет в августе. Клубы будут разделены на две группы по десять команд, а все матчи будут проводиться в течение недели. При этом рассчитывается, что команды продолжат играть в своих национальных чемпионатах, сохраняя традиционный календарь.

По три лучшие команды из каждой группы напрямую будут выходить в четвертьфинал, а четвёртые и пятые команды групп сыграют в матчах плей-офф за выход в данную стадию турнира. Начиная с четвертьфинала вплоть до финала, команды будут играть между собой в рамках двухматчевого противостояния навылет. Финал же состоится в формате одной игры в мае на нейтральном поле.

Также после старта мужской Суперлиге планируется в ближайшее время создать женский аналог для развития женского футбола.

Ранее было официально объявлено о формировании европейской футбольной Суперлиги.