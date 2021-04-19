Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.

«Создание Суперлиги — это крайне нежелательное решение для всего европейского и мирового футбола. Если я скажу, что верю в создание этого турнира, значит, поддерживаю эту инициативу. Хотя я категорически против. А если скажу, что не верю, значит, не понимаю сути происходящего», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Почётный президент РФС высказался о влиянии Суперлиги на российский футбол.

«Конечно, это затронет российский футбол. Во-первых, Лига чемпионов, которая будет проводиться в этих условиях, потеряет значимость. Россия больше не увидит сильнейших клубов. Во-вторых, значительно уменьшатся призовые за участие в Лиге чемпионов. Все спонсорские деньги уйдут в Суперлигу», — сказал он.

По мнению Колоскова, создание Суперлиги несёт негативные последствия для клубов с точки зрения как зрелищности, так и финансов.

«Из российских клубов никто бы не смог там играть. В теории всё возможно, но на сегодняшний день я не вижу перспектив для наших команд», — добавил почётный президент РФС.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.