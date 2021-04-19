Премьер-министр Великобритании раскритиковал создание европейской Суперлиги

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
Премьер-министр Великобритании раскритиковал создание европейской Суперлиги
  • Reuters

«Планы по созданию Суперлиги могут быть разрушающими для футбола. Это ударит по сердцу национальных турниров и коснётся болельщиков по всей стране. Вовлечённые клубы должны ответить футбольной общественности, прежде чем решиться на дальнейшие шаги», — написал Джонсон в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

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