«Бавария» и дортмундская «Боруссия» отказались от участия в Суперлиге

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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
«Бавария» и дортмундская «Боруссия» отказались от участия в Суперлиге
  • Reuters

«Члены правления Ассоциации европейских клубов (ECA) в воскресенье вечером провели видеоконференцию и подтвердили, что решение правления, принятое в прошлую пятницу, остаётся в силе», — цитирует Ватцке пресс-служба дортмундского клуба.

По словам президента «Боруссии», это решение означает, что клубы выступают за осуществление запланированной Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) реформы Лиги чемпионов. Он отмечает, что члены правления ECA решительно отвергли планы по созданию Суперлиги.

Также Ватцке подтвердил, что «Бавария» и дортмундская «Боруссия» отказались от участия в Суперлиге.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

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