Гол Бензема пяткой, мяч Крооса со штрафного и удаление Каземиро: как «Реал» обыграл «Барселону» в эль-класико

«Реал» обыграл «Барселону» в рамках 30-го тура Примеры и обошёл соперника в турнирной таблице. Счёт в матче уже на 13-й минуте красивым ударом пяткой открыл Карим Бензема. Вскоре преимущество мадридцев выстрелом со штрафного удвоил Тони Кроос. После перерыва каталонцам удалось отыграть один мяч усилиями Оскара Мингесы. А в концовке полузащитник хозяев Каземиро получил две жёлтые карточки за две минуты.

Кадровые потери команд

Значение очередного 225-го эль-класико между «Барселоной» и «Реалом» сложно было переоценить, ведь обе команды в концовке сезона ведут ожесточённую борьбу за чемпионство с «Атлетико». В преддверии матча каталонцы располагалась на втором месте с отставанием всего лишь в очко от лидера, а сливочные сразу вслед за ними — с тремя. Таким образом, поражение «королевского клуба» могло исключить его из гонки за золото.

При этом подопечные Рональда Кумана получили дополнительное преимущество в виде четырёх дней отдыха, поскольку они уже вылетели из Лиги чемпионов, тогда как соперник во вторник вынужден был играть с «Ливерпулем» и добился успеха благодаря дублю Винисиуса Жуниора.

Дополнительный шанс «Барсе» одержать первую победу в эль-класико за два года давали серьёзные кадровые проблемы оппонента. Перед встречей Зинедин Зидан остался сразу без двух основных центральных защитников — Рафаэля Варана и Серхио Рамоса. Последний из-за мышечной травмы впервые в карьере пропустил дерби в рамках чемпионата Испании. Плюс, даже в заявку не попал Эден Азар. Свои потери были и у гостей. В частности, на скамейке запасных остался Жерар Пике. Также сине-гранатовым не могли помочь Филиппе Коутиньо и Ансу Фати.

В результате в центре обороны у «Реала» появилась более чем экспериментальная связка Эдер Милитао — Начо. У «Барсы» компанию Оскару Мингесе и Клеману Лангле в данной зоне составил Рональд Араухо.

Смертоносные контратаки «Реала»

Мало кто ожидал, что интрига практически умрёт уже к перерыву, однако это произошло. «Барселона» активно начала матч и сразу же забрала мяч под свой контроль и организовала давление на обескровленную оборону соперника. Возможно, преимущество команды воплотилось бы и в голы, но гости пропустили быстрый мяч.

На 13-й минуте Федерико Вальверде совершил отбор на своей половине поля и протащил снаряд практически к чужой штрафной, по пути обыграв оппонента. Далее уругваец выполнил своевременную передачу направо на Лукаса Васкеса, который сделал прострел на ближний угол вратарской. Идеальную атаку команды красивым ударом пяткой завершил Карим Бензема.

«Барселона» быстро отошла от полученного удара и снова прижала соперника к штрафной, однако этот отрезок получился не слишком продолжительным. В целом владение каталонцев получалось достаточно стерильным, практически без опасных проникающих передач и моментов. Лишь Лионель Месси пытался придумать что-то самостоятельно, но его постоянно «опекали» по два визави.

Футболисты «Реала» же пользовались свободными зонами на чужой половине поля и регулярно бросали в прорывы по левому флангу Винисуса. Собственно, очередной его проход завершился вторым голом. Бразилец вынудил Араухо нарушить правила, а Тони Кроос точно пробил со штрафного. Отличиться ему помог рикошет от спины Серджино Деста.

Мало того ещё до перерыва мадридцы вполне могли довести счёт до крупного. В ходе очередной острой контратаки Вальверде после навеса всё того же Винисиуса ворвался в штрафную и мощно пробил в штангу. А с добиванием от Васкеса справился Марк-Андре тер Штеген. Единственной ложкой дёгтя для подопечных Зидана стала травма Лукаса, который в конце первого тайма вынужден был попросить замену.

«Барселона» первые опасные моменты создала лишь в добавленное время. В обоих случаях Месси был близок к тому, чтобы огорчить Тибо Куртуа. Сначала аргентинец с углового едва не закрутил мяч в створ — хозяев спасла перекладина. А затем с довольно острого угла не сумел переиграть своевременно вышедшего вперёд голкипера.

Неожиданный джокер «Барселоны»

В перерыве Рональд Куман пошёл ва-банк и вместо защитника Деста выпустил на поле нападающего Антуана Гризманна. Однако на ходе игры это сказалось несильно. Каталонцы продолжали владеть мячом, но их атакам явно не хватало скорости, и соперники успевали закрывать все зоны. Параллельно «Реал» проводил ставшие ещё более опасными контрвыпады, но им всякий раз не хватало точности. Да и Винисиус уже был не таким свежим, как в первой половине встречи.

А на 59-й минуте гости неожиданно забили и возродили интригу. Причём отличиться удалось человеку, от которого этого ждали меньше всего — Мингесе. Центральный защитник прибежал в чужую штрафную и как настоящий форвард замкнул прострел Жорди Альбы с левого фланга. Удар у футболиста не слишком получился, но мяч срезался точно в дальний угол.

Сократив отставание в счёте до минимума, воодушевлённая «Барселона» пошла вперёд с удвоенным желанием, но «Реал» быстро пришёл в себя и вновь начал действовать на своей половине поля предельно хладнокровно и аккуратно. К тому же Зидан в середине тайма освежил игру целой серией замен. Тем же ответил и Куман, который, в частности, бросил в бой сразу двух нападающих — Мартина Брайтвайта и Франсиску Тринкана.

И в концовке каталонцам всё же удалось прижать соперника к воротам. Мало того датчанин в одной из первых своих атак упал в чужой штрафной после того, как его за руку прихватил Ферлан Менди, но судья Хесус Хиль Мансано не стал назначать пенальти к неудовольствию сине-гранатовых.

Зато вскоре арбитр показал две жёлтые карточки за две минуты Каземиро. Бразилец сначала в грубом подкате сбил с ног в центре поля Месси, а затем возле собственной штрафной грязно сыграл против Мингесы. Логики в действиях футболиста было немного, ведь в такой грубости не было никакого смысла, однако полузащитник поддался эмоциям и подвёл команду.

И «Барселона» в большинстве едва не отыгралась. В ходе последней атаки, когда к чужим воротам прибежал даже тер Штеген, равновесие в счёте чуть не восстановил 18-летний Илаш Мориба. Вышедший на замену испанец выиграл подбор и из пределов штрафной пробил в перекладину.

Таким образом, «Реал» в третий раз подряд обыграл принципиального соперника в эль-класико и опередил сине-гранатовых в турнирной таблице Примеры. На данный момент подопечные Зидана делят лидерство с «Атлетико», который имеет один матч в запасе. А каталонцы потерпели первое поражение в Примере с декабря прошлого года.