«Реал» победил «Барселону» в эль-класико
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Реалу» принесли голы Карима Бензема, отличившегося на 13-й минуте эффектным ударом пяткой, и Тони Крооса, забившего прямым ударом со штрафного.
«Барселона» ответила голом Оскара Мингезы, замкнувшего прострел Жорди Альбы.
На 90-й минуте Каземиро получил вторую жёлтую карточку за минуту и был удалён с поля.
Такой результат позволил «Реалу», набрав 66 очков, возглавить турнирную таблицу Примеры, опередив мадридский «Атлетико» (66) за счёт дополнительных показателей. «Барселона» с 65 очками — третья.
Ранее сообщалось, что Кроос стал первым игроком «Реала» в XXI веке, забившим прямым ударом со штрафного в эль-класико.