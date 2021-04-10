«Реал» победил «Барселону» в эль-класико

Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 30-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Реалу» принесли голы Карима Бензема, отличившегося на 13-й минуте эффектным ударом пяткой, и Тони Крооса, забившего прямым ударом со штрафного.

«Барселона» ответила голом Оскара Мингезы, замкнувшего прострел Жорди Альбы.

На 90-й минуте Каземиро получил вторую жёлтую карточку за минуту и был удалён с поля.

Такой результат позволил «Реалу», набрав 66 очков, возглавить турнирную таблицу Примеры, опередив мадридский «Атлетико» (66) за счёт дополнительных показателей. «Барселона» с 65 очками — третья.

Ранее сообщалось, что Кроос стал первым игроком «Реала» в XXI веке, забившим прямым ударом со штрафного в эль-класико.