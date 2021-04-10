Дубль Пулишича помог «Челси» разгромить «Кристал Пэлас» и подняться на четвёртое место в АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Селхёрст Парк», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Челси» принёс дубль Кристиана Пулишича, а также голы Кая Хаверца и Курта Зума.
«Кристал Пэлас» ответил голом Кристиана Бентеке.
«Челси», набрав 54 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 38 очками — 13-й.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию на «Энфилде» в АПЛ.