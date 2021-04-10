Дубль Пулишича помог «Челси» разгромить «Кристал Пэлас» и подняться на четвёртое место в АПЛ

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Лондонский «Челси» одержал разгромную победу над лондонским же «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Дубль Пулишича помог «Челси» разгромить «Кристал Пэлас» и подняться на четвёртое место в АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Селхёрст Парк», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Челси» принёс дубль Кристиана Пулишича, а также голы Кая Хаверца и Курта Зума.

«Кристал Пэлас» ответил голом Кристиана Бентеке.

«Челси», набрав 54 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 38 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию на «Энфилде» в АПЛ.

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