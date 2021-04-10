«Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию на «Энфилде» в АПЛ

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«Ливерпуль» одержал первую с декабря 2020 года победу на домашнем стадионе в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию на «Энфилде» в АПЛ
  • Reuters

Победа на «Энфилде» над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 31-го тура стала для мерсисайдцев первой с 16 декабря 2020 года, когда они обыграли лондонский «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

За предыдущие восемь игр на своём поле «Ливерпуль» дважды сыграл вничью и потерпел шесть поражений, тем самым прервав свою рекордную беспроигрышную домашнюю серию, продлившуюся с 2017 года.

«Ливерпуль» также впервые в 2021 году забил на «Энфилде» с игры, а не с пенальти.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в компенсированное время вырвал победу в матче АПЛ с «Астон Виллой».

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