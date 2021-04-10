«Ливерпуль» в компенсированное время вырвал победу в матче АПЛ с «Астон Виллой»

«Ливерпуль» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Энфилде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Астон Вилла» забил первым. На 43-й минуте отличился Олли Уоткинс.

«Ливерпуль» ответил голом Мохаммеда Салаха, забившего на 57-й минуте, и Трента Александера-Арнольда, отличившегося на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Ливерпуль» набрал 52 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 44 очками — на десятом месте.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в большинстве уступил «Лидсу» в АПЛ.