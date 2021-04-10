«Манчестер Сити» дома в большинстве уступил «Лидсу» в АПЛ

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«Манчестер Сити» на своём поле потерпел поражение от «Лидса» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» дома в большинстве уступил «Лидсу» в АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:2.

В составе гостей дубль оформил Стюарт Даллас, который отличился на 42-й и 91-й минутах. «Сити» ответил голом Феррана Торреса на 76-й минуте.

Причём в конце первого тайма «Лидс» остался в меньшинстве из-за удаления Лиама Купера.

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в чемпионате Англии с 74 очками. «Лидс» набрал 45 очков и находится на девятой позиции. 

Ранее сообщалось, что Кевин де Брёйне продлил контракт с «Манчестер Сити».

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