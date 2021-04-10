«Манчестер Сити» дома в большинстве уступил «Лидсу» в АПЛ
- Reuters
Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:2.
В составе гостей дубль оформил Стюарт Даллас, который отличился на 42-й и 91-й минутах. «Сити» ответил голом Феррана Торреса на 76-й минуте.
Причём в конце первого тайма «Лидс» остался в меньшинстве из-за удаления Лиама Купера.
«Манчестер Сити» продолжает лидировать в чемпионате Англии с 74 очками. «Лидс» набрал 45 очков и находится на девятой позиции.
Ранее сообщалось, что Кевин де Брёйне продлил контракт с «Манчестер Сити».