«Милан» в меньшинстве победил «Парму» в Серии А

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«Милан» одержал победу над «Пармой» в матче 30-го тура итальянской Серии А.
«Милан» в меньшинстве победил «Парму» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Парме, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Милану» принесли голы Анте Ребича, забившего на восьмой минуте, Франка Кессье, отличившегося на 44-й минуте, и Рафаэля Леао, поразившего ворота соперников уже в компенсированное ко второму тайму время.

На 60-й минуте россонери остались вдесятером. Прямую красную карточку получил Златан Ибрагимович.

«Парма» ответила голом Риккардо Гальоло на 66-й минуте.

«Милан» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 20 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

В другом матче игрового дня «Специя» победила «Кротоне» (3:2).

Ранее в «Милане» заявили, что близки к продлению контракта с Ибрагимовичем.

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