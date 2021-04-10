Рамос впервые пропустит класико с «Барселоной» в чемпионате Испании

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос впервые пропустит эль-класико в испанской футбольной Примере.
Рамос впервые пропустит класико с «Барселоной» в чемпионате Испании
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба столичного коллектива, игрок не выйдет на поле в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» из-за мышечной травмы.

До этого Рамос пропускал матчи с сине-гранатовыми только в рамках Лиги чемпионов и Кубка Испании.

Встреча 10 апреля состоится в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча чемпионата Испании с «Барселоной» выразил надежду, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси останется в команде.

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