Зидан: пускай Месси остаётся в «Барселоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча чемпионата Испании с «Барселоной» выразил надежду, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси останется в команде.

«Не хочу, чтобы для Месси это было последнее эль-класико. Пускай он остаётся в «Барселоне». Ему там хорошо, и для Примеры будет лучше, если он никуда не уйдёт. Мы знаем, что это за футболист. Он может не забивать, однако всё равно оставаться тем же игроком. В «Барселоне» все футболисты очень хороши. Мы попытаемся справиться с их сильными сторонами, которых достаточно», — цитирует Зидана Marca.

Матч 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» пройдёт 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что новый президент «Барселоны» пока не контактировал с Месси по поводу нового контракта.