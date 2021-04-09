Зидан: пускай Месси остаётся в «Барселоне»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча чемпионата Испании с «Барселоной» выразил надежду, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси останется в команде.
Зидан: пускай Месси остаётся в «Барселоне»
  • Reuters

«Не хочу, чтобы для Месси это было последнее эль-класико. Пускай он остаётся в «Барселоне». Ему там хорошо, и для Примеры будет лучше, если он никуда не уйдёт. Мы знаем, что это за футболист. Он может не забивать, однако всё равно оставаться тем же игроком. В «Барселоне» все футболисты очень хороши. Мы попытаемся справиться с их сильными сторонами, которых достаточно», — цитирует Зидана Marca.

Матч 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» пройдёт 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. 

Ранее сообщалось, что новый президент «Барселоны» пока не контактировал с Месси по поводу нового контракта.

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