СМИ: Новый президент «Барселоны» пока не контактировал с Месси по поводу нового контракта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вступивший в свою должность месяц назад, пока не проводил переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси по поводу подписания нового договора с клубом.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, руководство «Барселоны» в настоящий момент работает над подготовкой предложения. Лапорта не собирается спешить в данном вопросе и хочет предоставить аргентинцу те условия, который точно сможет выполнить. В клубе осведомлены о заинтересованности «Манчестер Сити» и ПСЖ в переходе Месси, но не считают это проблемой в будущих переговорах.

В текущем сезоне аргентинец провел 27 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач. Договор 33-летнего форварда рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Соболев тратит меньше минут на один гол в 2021 году, чем Месси и Роналду.