СМИ: Новый президент «Барселоны» пока не контактировал с Месси по поводу нового контракта

Короткая ссылка
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вступивший в свою должность месяц назад, пока не проводил переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси по поводу подписания нового договора с клубом.
СМИ: Новый президент «Барселоны» пока не контактировал с Месси по поводу нового контракта
  • Reuters

Об этом сообщает Marca. По информации источника, руководство «Барселоны» в настоящий момент работает над подготовкой предложения. Лапорта не собирается спешить в данном вопросе и хочет предоставить аргентинцу те условия, который точно сможет выполнить. В клубе осведомлены о заинтересованности «Манчестер Сити» и ПСЖ в переходе Месси, но не считают это проблемой в будущих переговорах. 

В текущем сезоне аргентинец провел 27 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач. Договор 33-летнего форварда рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Соболев тратит меньше минут на один гол в 2021 году, чем Месси и Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить