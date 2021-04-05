Соболев тратит меньше минут на один гол в 2021 году, чем Месси и Роналду

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Нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву требуется 61 минута, чтобы забить один мяч в 2021 году.
Соболев тратит меньше минут на один гол в 2021 году, чем Месси и Роналду
  • РИА Новости

Пресс-служба красно-белых сравнила показатели форварда с лучшими игроками Европы. 

Таким образом, Соболев лучше по данным показателям, чем капитан «Барселоны» Лионель Месси (62 минуты на гол) и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (107). Идентичный результат с российским игроком показывает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Причём в список лучших попал и другой футболист группы атаки «Спартака», Джордан Ларссон (88 минут на один гол). 

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил Соболева с футболистом «Баварии» Левандовски.

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