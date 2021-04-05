Соболев тратит меньше минут на один гол в 2021 году, чем Месси и Роналду
- РИА Новости
Пресс-служба красно-белых сравнила показатели форварда с лучшими игроками Европы.
Таким образом, Соболев лучше по данным показателям, чем капитан «Барселоны» Лионель Месси (62 минуты на гол) и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (107). Идентичный результат с российским игроком показывает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
Причём в список лучших попал и другой футболист группы атаки «Спартака», Джордан Ларссон (88 минут на один гол).
Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил Соболева с футболистом «Баварии» Левандовски.
Саша Соболев прямо сейчас один из лучших форвардов Европы в 2021-м по показателю минуты/гол 💥— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 5, 2021
Машина 💪🏻 pic.twitter.com/X2TtCvddjc