Соболев тратит меньше минут на один гол в 2021 году, чем Месси и Роналду

Нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву требуется 61 минута, чтобы забить один мяч в 2021 году.

Пресс-служба красно-белых сравнила показатели форварда с лучшими игроками Европы.

Таким образом, Соболев лучше по данным показателям, чем капитан «Барселоны» Лионель Месси (62 минуты на гол) и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (107). Идентичный результат с российским игроком показывает нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Причём в список лучших попал и другой футболист группы атаки «Спартака», Джордан Ларссон (88 минут на один гол).

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил Соболева с футболистом «Баварии» Левандовски.