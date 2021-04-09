Четыре гола в концовках и инциденты в Гранаде и Амстердаме: чем запомнились первые матчи 1/4 финала Лиги Европы

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/21 выдались богатыми на интересные события. Встречи в Гранаде и Амстердаме запомнились не только эффектными голами и победами гостей, но и околофутбольными инцидентами. «Арсенал» в Лондоне разошёлся миром с пражской «Славией», обменявшись голами в самой концовке, а экс-наставник «Спартака» увёз победу из Загреба.

Рэшфорд и Фернандеш наказали «Гранаду» за грубость

То, что игра в Гранаде получится специфической, стало ясно уже в начале, когда на газон во время атаки «Манчестер Юнайтед» выбежал обнажённый мужчина. Откуда он взялся, если матч проходил при пустых трибунах, внятно не смогла объяснить даже служба безопасности стадиона. Но в кадры всех международных трансляций стрикер попал — и, как шутили болельщики, «получил больше времени на поле, чем Донни ван де Бек по ходу сезона».

Затем, правда, игра перешла в меланхоличное и рутинное русло, поскольку всякая инициатива англичан пресекалась тактикой мелкого фола хозяев. Испанцы нарушали правила обильно и грязно, пользуясь либеральностью арбитра. Более того, удары по ногам следовали даже после того, как мяч покидал зону ответственности того или иного игрока гостей — фол, видимо, нужен был для устрашения англичан. Устав спорить с соперником и обращать внимание рефери на неправомерные контакты, манкунианцы сами наказали обидчиков.

На 31-й минуте Виктор Линделёф исполнил изумительную передачу из глубины поля, и Маркус Рэшфорд забил 20-й гол в сезоне. Восемь из них пришлись на международные матчи, чего в форме «красных дьяволов» не добивался ни один англичанин со времён Бобби Чарльтона в сезоне-1964/65. Примечательно, что атака гостей получилась столь молниеносной, что за форвардом даже не успела камера.

Добавленное ко второму тайму время чуть изменило расклад в лучшую для МЮ сторону. Бруну Фернандеш — единственный, кто, помимо Рэшфорда, забил более 20 голов за сезон — безжалостно наказал игроков «Гранады» за очередной неспортивный манёвр, который был всем настолько очевиден, что рефери Артур Соареш Диаш не смог промолчать. Полузащитник наконец-то отличился после сухой серии из пяти встреч и поучаствовал в 16 взятиях ворот в последних 15 матчах Лиги Европы.

Не забитый Тадичем пенальти перевернул игру в Амстердаме

Игроки «Ромы» выглядели сборной богатырей на фоне «хоббитов» из «Аякса». Все защитники хозяев были не очень высокого роста, недалеко от них ушли и представители группы атаки. Итальянцы же, какую линию ни возьми, стояли все как на подбор — рослые, атлетичные, поджарые. Тем удивительнее, что эти гиганты не сумели физически продавить соперника, а передачи по воздуху так и оставались лишь номинальной угрозой воротам Кьелла Шерпена.

Хуже того, опустив мяч на землю в средине первого тайма, гости ещё и гол себе привезли. Неудачный пас Амаду Диавары от центральной линии в сторону собственных ворот стал лёгкой добычей для амстердамцев, раскрутивших контратаку «три в три». Перевод в несколько касаний приблизил амстердамцев к чужой штрафной, где прямо на ногу Дэви Классену мяч выложил Душан Тадич.

Сразу же после перерыва серб имел шанс отличиться и сам, поскольку неуклюжая игра Рохера Ибаньеса в защите привела к назначению 11-метрового. Исполнять стандарт, назначенный российским рефери Сергеем Карасёвым, Тадич решил на классе. Но мастерства оказалось недостаточно. Удар по центру нисколько не запутал Пау Лопеса и оказался первым пенальти, который Душан не реализовал в форме «Аякса», — 17 попыток до этого были успешны.

После этого сработало неписаное футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе». Удар со штрафного на 57-й минуте в исполнении Лоренцо Пеллегрини и ошибка Шерпена уже подарили «Роме» гостевую ничью. А за три минуты до конца матча исправился Ибаньес, из зоны подбора зарядив с такой силой, что у вратаря «Аякса» особо и шансов не было выручить команду.

Концовка же встречи запомнилась не столько попытками хозяев сравнять счёт, а крайне неуважительным поведением местного болбоя по отношению к защитнику «Ромы» Риккардо Калафьори. Правда, у мальчика, швырнувшего с размаха мяч в футболиста, были веские на то основания — последний намеренно затягивал время во время вбрасывания аута, за что и удостоился жёлтой карточки от Карасёва.

Волевая победа немного подняла настроение римлянам после травмы Леонардо Спинаццолы. Повреждение футболиста оставило итальянцев без крайних защитников на ответный поединок. И как Паулу Фонсеке, который эксплуатирует схему 3 — 4 — 2 — 1, за неделю решит эту проблему без потери качества, пока совершенно непонятно.

Вязкий футбол Эмери остановил загребское «Динамо»

Бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери продолжает подтверждать репутацию специалиста по Лиге Европы. Вязкий футбол, навязанный загребскому «Динамо», обеспечил его «Вильярреалу» победу с минимальным счётом. Оформил гол Жерар Морено, безукоризненно исполнивший пенальти за игру рукой Кевина Теофиль-Катрина. Практика в Ла Лиге, где форвард из 19 мячей девять провёл с точки, пришлась очень кстати и на международной арене. Тем более гол перед самым перерывом выбил хорватов из колеи и заставил оперативно корректировать планы на второй тайм.

Спешка особой пользы не принесла: гости хоть и стали атаковать острее, неразрешимых задач перед вратарём Жеронимо Рулли не ставили. Момент же, в котором отличился герой противостояния с «Тоттенхэмом» Мислав Оршич и вспоминался хозяевами аж с 26-й минуты, потерял всякую остроту после использования VAR. На повторе рефери Даниэль Зиберт разглядел офсайд у атакующего полузащитника «Динамо».

«Арсенал» почти добыл победу в концовке, но потом упустил…

Всё самое интересное во встрече на лондонском стадионе «Эмирейтс» уместилось в десяток минут перед финальным свистком. До этого отрезка «Арсенал» бессовестно транжирил голевые моменты, то заставляя Букайо Саку хвататься за голову от отчаяния, то провоцируя ругательства Александра Ляказетта — форвард умудрялся испортить рывок от ворот до ворот киксом в чужой штрафной. Причём раскачивались «канониры» аж до 38-й минуты (чужой створ впервые попробовал распечатать защитник Роб Холдинг), но затем создали целую серию ситуаций, из которых промахнуться было тяжелее, чем забить.

Матч близился к безголевому завершению, когда на поле появился Николя Пепе и, как казалось, выручил «Арсенал». Самый дорогой футболист в истории лондонского клуба поставил точку в комбинации, которую лучше, чем «Артета-бол», не назвать. В розыгрыше поучаствовала практически вся группа атаки хозяев, которая создала ивуарийцу идеальные условия для финального удара.

Но отпраздновать победу гранду не позволил Томаш Голеш. На последней минуте добавленного времени именно он оказался проворней всех в чужой штрафной после розыгрыша углового и испортил праздник хозяевам. Гости увезли не только ничью, но и важный гол на чужом поле, который в случае нулей дома позволит пробиться в полуфинал.