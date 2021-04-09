«Аякс» не сумел продлить 24-матчевую беспроигрышную серию

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Амстердамский «Аякс» не сумел продлить свою серию без поражений во всех турнирах.
«Аякс» не сумел продлить 24-матчевую беспроигрышную серию
  • Reuters

Поражение от римской «Ромы» со счётом 1:2 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы прервало 24-матчевую беспроигрышную серию «Аякса». Амстердамская команда в последний раз проигрывала 9 декабря 2020 года в матче группового этапа Лиги чемпионов с бергамской «Аталантой» (0:1). После того «Аякс» одержал 21 победу и трижды сыграл вничью во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Рашфорд стал первым английским игроком МЮ за 56 лет, забившим восемь мячей в еврокубковом сезоне.

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