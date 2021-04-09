Рашфорд стал первым английским игроком МЮ за 56 лет, забившим восемь мячей в еврокубковом сезоне
- Reuters
Гол Рашфорда в ворота испанской «Гранады» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы стал для него восьмым в нынешней еврокубковой кампании: шесть мячей он забил в Лиге чемпионов и ещё два — в Лиге Европы.
Таким образом, он стал первым англичанином в составе МЮ, кому удалось подобное со времён легенды клуба — Бобби Чарльтона, также забившего восемь мячей в еврокубках в сезоне-1964/65.
Ранее сообщалось, что МЮ победил «Гранаду» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.