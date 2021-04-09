Рашфорд стал первым английским игроком МЮ за 56 лет, забившим восемь мячей в еврокубковом сезоне

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал первым игроком команды с 1965 года, записавшим в свой актив восемь мячей в рамках розыгрыша европейских клубных кубковых турниров.
Рашфорд стал первым английским игроком МЮ за 56 лет, забившим восемь мячей в еврокубковом сезоне
  • Reuters

Гол Рашфорда в ворота испанской «Гранады» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы стал для него восьмым в нынешней еврокубковой кампании: шесть мячей он забил в Лиге чемпионов и ещё два — в Лиге Европы.

Таким образом, он стал первым англичанином в составе МЮ, кому удалось подобное со времён легенды клуба — Бобби Чарльтона, также забившего восемь мячей в еврокубках в сезоне-1964/65.

Ранее сообщалось, что МЮ победил «Гранаду» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

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