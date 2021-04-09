Сульшер заявил, что игра МЮ с «Гранадой» вышла неидеальной

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтде» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над испанской «Гранадой» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
Сульшер заявил, что игра МЮ с «Гранадой» вышла неидеальной
  • Reuters

«Игра вышла неидеальной. У нас три жёлтые, три дисквалификации. 2:0 — очень хороший результат, и мы знаем, насколько тяжело играть в Испании. Чтобы добиться результата тут, надо сыграть действительно хорошо», — приводит слова Cульшера BBC.

Он отметил, что МЮ хочет побеждать в каждом матче.

«Наша команда ещё молода, она учится. Надо расти постоянно. Если расслабиться, соперники тебя быстро настигнут. Так что по-другому подходить к делу нельзя», — добавил специалист.

МЮ на выезде победил «Гранаду» со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт в Манчестере 15 апреля.

Ранее сообщалось, что Рашфорд стал первым английским игроком МЮ за 56 лет, забившим восемь мячей в еврокубковом сезоне.

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