Футболист загребского «Динамо» Оршич признан игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич признан лучшим футболистом недели в футбольной Лиге Европы.

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ответном матче 1/8 финала с лондонским «Тоттенхэмом» (3:0 ДВ) Оршич оформил хет-трик, который позволил его команде выйти в четвертьфинал по итогам двухматчевого противостояния.

Также на звание лучшего игрока претендовали Жерар Морено («Вильярреал»), Борха Майораль («Рома») и Давид Нерес («Аякс»).

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы.