Футболист загребского «Динамо» Оршич признан игроком недели в Лиге Европы

Короткая ссылка
Полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич признан лучшим футболистом недели в футбольной Лиге Европы.
Футболист загребского «Динамо» Оршич признан игроком недели в Лиге Европы
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ответном матче 1/8 финала с лондонским «Тоттенхэмом» (3:0 ДВ) Оршич оформил хет-трик, который позволил его команде выйти в четвертьфинал по итогам двухматчевого противостояния.

Также на звание лучшего игрока претендовали Жерар Морено («Вильярреал»), Борха Майораль («Рома») и Давид Нерес («Аякс»). 

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить