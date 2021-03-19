Футболист загребского «Динамо» Оршич признан игроком недели в Лиге Европы
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В ответном матче 1/8 финала с лондонским «Тоттенхэмом» (3:0 ДВ) Оршич оформил хет-трик, который позволил его команде выйти в четвертьфинал по итогам двухматчевого противостояния.
Также на звание лучшего игрока претендовали Жерар Морено («Вильярреал»), Борха Майораль («Рома») и Давид Нерес («Аякс»).
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы.