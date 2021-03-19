Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы

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В Швейцарии прошла жеребьёвка стадии 1/4 финала футбольной Лиги Европы.
Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы
  • Reuters

По итогам жеребьёвки были определены следующие пары:

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед»;

«Арсенал» — «Славия»;

«Аякс» — «Рома»;

«Динамо» Загреб — «Вильярреал». 

Первые матчи должны пройти 8 апреля, а ответные — 15 апреля.

Победитель противостояния между «Гранадой» и МЮ встретится в полуфинале либо с «Аяксом», либо с «Ромой». Сильнейшая команда в паре «Арсенал» — «Славия» попадёт в дальнейшем либо на «Динамо», либо на «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что по итогам жеребьёвки Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с ПСЖ, а «Реал» встретится с «Ливерпулем».

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