Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы

В Швейцарии прошла жеребьёвка стадии 1/4 финала футбольной Лиги Европы.

По итогам жеребьёвки были определены следующие пары:

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед»;

«Арсенал» — «Славия»;

«Аякс» — «Рома»;

«Динамо» Загреб — «Вильярреал».

Первые матчи должны пройти 8 апреля, а ответные — 15 апреля.

Победитель противостояния между «Гранадой» и МЮ встретится в полуфинале либо с «Аяксом», либо с «Ромой». Сильнейшая команда в паре «Арсенал» — «Славия» попадёт в дальнейшем либо на «Динамо», либо на «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что по итогам жеребьёвки Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с ПСЖ, а «Реал» встретится с «Ливерпулем».