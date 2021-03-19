Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы
- Reuters
По итогам жеребьёвки были определены следующие пары:
«Гранада» — «Манчестер Юнайтед»;
«Арсенал» — «Славия»;
«Аякс» — «Рома»;
«Динамо» Загреб — «Вильярреал».
Первые матчи должны пройти 8 апреля, а ответные — 15 апреля.
Победитель противостояния между «Гранадой» и МЮ встретится в полуфинале либо с «Аяксом», либо с «Ромой». Сильнейшая команда в паре «Арсенал» — «Славия» попадёт в дальнейшем либо на «Динамо», либо на «Вильярреал».
Ранее сообщалось, что по итогам жеребьёвки Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с ПСЖ, а «Реал» встретится с «Ливерпулем».