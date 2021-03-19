«Бавария» сыграет с ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Реал» встретится с «Ливерпулем»

В Швейцарии состоялась жеребьёвка стадии 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.

По итогам жеребьёвки были определены следующие пары:

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд;

«Порту» — «Челси»;

«Бавария» — ПСЖ;

«Реал» — «Ливерпуль».

Первые матчи пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля.

Победитель противостояния между «Манчестер Сити» и «Боруссией» в полуфинале встретится либо с «Баварией», либо с ПСЖ. Сильнейший из пары «Порту» — «Челси» сыграет либо с «Реалом», либо с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал турнира.