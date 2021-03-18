Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

По итогам 1/8 финала турнира в следующую стадию пробились английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси», испанский «Реал» Мадрид, немецкие «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, французский ПСЖ, португальский «Порту».

Таким образом, впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал турнира. Все четверо являются немецкими специалистами: Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Эдин Терзич («Боруссия»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Томас Тухель («Челси»).

Жеребьёвка четвертьфинала состоится 19 марта.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля.

Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.