Болельщики остались довольны судейством Карасёва в Лиге чемпионов

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Болельщики в социальных сетях оценили работу бригады арбитров из России под руководством Сергея Карасёва в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией».
Болельщики остались довольны судейством Карасёва в Лиге чемпионов
  • © РИА Новости

«Одной из главных звёзд матча был российский арбитр Сергей Карасёв», «Сергей Карасёв — лучший арбитр в мире», «Английская премьер-лига (АПЛ), французская Лига 1 и испанская Ла Лига нуждаются в таких арбитрах», «Он был невероятен» — так писали болельщики.

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что бригада арбитров Карасёва не встала на колено перед матчем Лиги чемпионов.

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