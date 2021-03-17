Болельщики остались довольны судейством Карасёва в Лиге чемпионов

Болельщики в социальных сетях оценили работу бригады арбитров из России под руководством Сергея Карасёва в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией».

«Одной из главных звёзд матча был российский арбитр Сергей Карасёв», «Сергей Карасёв — лучший арбитр в мире», «Английская премьер-лига (АПЛ), французская Лига 1 и испанская Ла Лига нуждаются в таких арбитрах», «Он был невероятен» — так писали болельщики.

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что бригада арбитров Карасёва не встала на колено перед матчем Лиги чемпионов.