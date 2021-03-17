Бригада арбитров Карасёва не встала на колено перед матчем Лиги чемпионов
Встреча, прошла в Манчестере на «Этихад», и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Перед стартовым свистком все футболисты, находящиеся на поле встали на одно колено, тогда как Карасёв, его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также четвёртый арбитр, белорус Алексей Кульбаков, решили не присоединяться к акции.
Согласно разъяснениям УЕФА, игрокам и судейской бригаде разрешается преклонить колено перед стартовым свистком, но это не является обязательным.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вошёл в историю ЛЧ по длительности серии матчей без пропущенных мячей.